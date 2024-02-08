Залишили ворога без дронів: хакери ГУР атакували програму керування безпілотниками російських терористів
Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів.
За інформацією розвідників, 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами.
«Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій», — зазначили в ГУР.
Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:
- налаштовувати пульти управління та створювати нові;
- захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;
- керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).
Через веб-сервери вказаний російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».
Але внаслідок кібератаки українських фахівців, сервери росіян перестали працювати. Після атаки усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» й відмовляє окупантам у доступі.
А без доступу до серверів, а отже ― до всієї системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.
«Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління», — додали в ГУР.
Раніше ми писали про операцію хакерів, пов'язаних з ГУР, які знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «планєта», яке постачає інформацію понад 50 державних суб’єктів, у тому числі міноборони, генштаб та служби мнс рф.293
Читайте нас у Facebook