Залишили ворога без дронів: хакери ГУР атакували програму керування безпілотниками російських терористів

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів.

За інформацією розвідників, 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами.



«Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій», — зазначили в ГУР.

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Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:

- налаштовувати пульти управління та створювати нові;

- захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

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- керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

Через веб-сервери вказаний російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».



Але внаслідок кібератаки українських фахівців, сервери росіян перестали працювати. Після атаки усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» й відмовляє окупантам у доступі.



А без доступу до серверів, а отже ― до всієї системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.

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«Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління», — додали в ГУР.

Раніше ми писали про операцію хакерів, пов'язаних з ГУР, які знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «планєта», яке постачає інформацію понад 50 державних суб’єктів, у тому числі міноборони, генштаб та служби мнс рф.

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