ГУР завдав руйнівного удару по ІТ-сектору рф: знищено важливу компанію

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України атакували ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting, знищивши її повністю.

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«Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних», — розповіли розвідники.

В ГУР наголошують, що компанія займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості й позиціонувала себе як один з найсучасніших проектів на ринку країни-агресора.

Зокрема IPL Consulting надавала послуги компаніям, які займалися проектуваннями компонентів для авіації й автомобілебудування, важкого машинобудування, а також для виробництва обладнання та приладів, потрібних російському оборонно-промисловому комплексу для війни з Україною.

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Тепер в ГУР прогнозують «болючі» збитки через зачистку баз інформації IPL Consulting — у перспективі мають постраждати десятки компаній, пов'язаних з «оборонкою» РФ.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно пов'язані з ГУР хакери знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «планєта», яке постачає інформацію понад 50 державних суб’єктів, у тому числі міноборони, генштаб та служби мнс рф.

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