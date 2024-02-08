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«Розрив душі й серця»: KOZAK SYSTEM довели до сліз зворушливим кліпом «Люди-титани»

20:04 8 лютого 2024
Іван Леньо та Олександр Чайка

Український гурт KOZAK SYSTEM, який раніше присвятив потужну пісню героїчним захисникам Маріуполя, вразив новою роботою-присвятою. Музиканти представили кліп «Люди-Титани» про незламних і нескорених. Головним героєм відео став молодий ветеран війни Олександр Чайка, який народився й виріс на Київщині у місті Сквира. Він закінчив економічний факультет Університету Григорія Сковороди в Переяславі. До війни займався паркуром та акробатикою, навчав дітей.

Олександр воював на Донеччині. На початку квітня 2022-го під час обстрілу він втратив ногу. Після відновлення повернувся до улюбленої роботи, продовжив навчати дітей — тільки вже з протезом. Він демонструє неймовірну силу духу та вчиться жити в нових обставинах.

«Люди-Титани» — це про тих українців, які внаслідок важких поранень отримали різні ступені інвалідності, і таких сьогодні більш ніж 30 000. Це ті, хто вчить кожного з нас, як потрібно любити життя, як потрібно любити свою країну і знаходити нові можливості продовжувати бути корисними навіть з певними фізичними обмеженнями. Це ті, хто не впав духом, хто знайшов в собі сили, бачить нові горизонти і надихає інших", — йдеться в описі відео.

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Кліп зачепив за живе, він розриває душу і серце. Користувачі YouTube в захваті від потужної композиції та дякують усім захисникам, які зараз боронять нашу землю і тим, хто віддав своє життя за неї.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали історію Олександра Чайки. Його тоді ще наречена Анна поділилася, які випробування пройшов воїн.

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