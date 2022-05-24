«Низький уклін кожному захиснику Маріуполя»: KOZAK SYSTEM присвятили потужну пісню мужнім героям

Рок-група KOZAK SYSTEM присвятила потужну пісню мужнім захисникам Маріуполя, які самовіддано тримали оборону та стримували сили ворога.

Трек «АЗОВ — СТАЛЬ» — про незламність та стійкість України, це крик душі музикантів. Слова буквально за півгодини написав трубач гурту Сергій Соловій.

Кліп знімали в «польових умовах» Шаргород Вінницької області, де тимчасово знаходиться частина команди KOZAK SYSTEM.

«На той момент я дуже погано почував себе: за цей час було багато переїздів і в тому числі з передової, куди я вкотре відвозив хлопцям необхідні речі. Фактично ледве стояв на ногах і, можливо, саме це дозволило мені якнайправдивіше передати той біль, який явно відчував кожен захисник Маріуполя, розуміючи, що допомоги, напевно, не буде і не виключено, що на них чекає вірна смерть… Передати ці емоції дійсно дуже непросто. Їх треба прожити. Ми вважаємо цих людей абсолютними героями, символом Незламності, символом віри в у Перемогу, віри в Україну. Низький уклін кожному захиснику Маріуполя», — прокоментував роботу соліст гурту Іван Леньо.

«Ми дуже сподіваємося, що буде знайдено механізм, який дозволить визволити їх із полону», — додав співак.

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Фото facebook.com/ivan.lenyo

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