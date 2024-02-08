«Я не хочу народжувати дітей»: Раміна здивувала зізнанням

Відома інфлюєнсерка та журналістка Раміна Есхакзай, якій в Києві погрожував озброєний чоловік, дала відверте інтерв'ю блогеру Олександру Волошину. Вона розповіла про те, чому сама не хоче народжувати, а може всиновити дитину, скільки коштують її поїздки на фронт та чи готова вона йти воювати.

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«Не хочу народжувати дітей. Але я готова всиновити дитину старшу, 5−6 років. Я не вважаю, що мої гени кращі за інших, всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре», — здивувала зізнанням Раміна.

Вона також розповіла, що чималі суми витрачає на поїздки на Донбас, де спілкується з військовими та намагається показувати правду про їхню роботу.

«Мені треба заробляти 10 тисяч доларів на місяць, щоб платити команді. Мої поїздки на Донбас коштують 100 тисяч гривень за одну поїздку. Я б хотіла замінити свою машину, але мені соромно купувати, ці гроші можна на зйомку випусків витратити. Якщо витрачу на випуск, то згенерую у десять разів більше донатів. Я для цього і знімаю. Витратила 100 тисяч гривень на поїздку, з якої військові отримають мінімум два мільйони», — розповіла журналістка.

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Вона каже, що усвідомлює всі ризики своєї роботи й навіть сама готова йти воювати, якщо буде треба.

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«Я навіть готова піти воювати, якщо треба. Я знаю, що можу поїхати в одну поїздку, і не повернутися. Я це бачила, знаю, що потрібні люди на фронті. У мене беруть інтерв'ю, викладають уривок у TikTok, і пишуть коментар: „А звідки ця нафарбована знає?“, а я повернулася з напрямків: Соледар, Авдіївка, Бахмут, Куп’янськ, я бачу ситуацію, спілкуюся з військовими. Я можу сказати, що у росіян дуже багато дронів з приладами нічного бачення, вони б'ють скрізь, треба активізуватися і донатити. Я можу сказати, що війна не закінчиться завтра і післязавтра. Треба готуватися, тому що я довіряю нашим військовим. Я, коли їжджу на фронт, моє життя залежить від військових», — поділилася Раміна.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай не приховує правду про своє особисте життя. Вона зізналась, що розірвала стосунки з хлопцем, а також розповіла про пластичні операції.

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Фото: instagram.com/raminalalala

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