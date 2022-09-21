Блогерка Раміна зробила пластику носа та розкрила, скільки це коштує

Відома ведуча та блогерка Раміна Есхакзай, яка зібралася заміж, зважилася на пластичну операцію на носі. Зірка каже, що зважилася на хірургічне втручання через проблему з диханням. Необхідно було прибрати перегородку. Раміна запевняє, що форму носа не змінювала. Про це вона розповіла в Інстаграм.

«Доповідаю, я зробила септопластику. Якщо простими словами, вирівняла носову перегородку, щоб гарно дихати. Також прибрали кісту. Я не змінювала форму носа. Ця операція задля того, щоб нормально дихати», — розповіла ведуча й показала відео операції.

Раміна зізналася, що операція вартувала 40 тисяч гривень.

«Стосовно ціни, разом з аналізами, таксі, ліками в мене вийшло десь 40 тисяч гривень. Але в мене було три маніпуляції. Якщо тільки перегородка, це дешевше», — зізналась Раміна.

Вона каже, що після операції почувається нормально, трохи відчуває слабкість, але це скоро минеться.

«По стану — начебто захворіла, але з кожним днем відчуття все кращі. Думаю, що за 2−3 дні взагалі буду огірком», — поділилася зірка.

Раніше про намір зробити пластичну операцію казала дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова. А співачка й акторка Ганна Трінчер збільшила груди.

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