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Блогерка Раміна зробила пластику носа та розкрила, скільки це коштує

16:04 21 вересня 2022
Раміна

Відома ведуча та блогерка Раміна Есхакзай, яка зібралася заміж, зважилася на пластичну операцію на носі. Зірка каже, що зважилася на хірургічне втручання через проблему з диханням. Необхідно було прибрати перегородку. Раміна запевняє, що форму носа не змінювала. Про це вона розповіла в Інстаграм.

«Доповідаю, я зробила септопластику. Якщо простими словами, вирівняла носову перегородку, щоб гарно дихати. Також прибрали кісту. Я не змінювала форму носа. Ця операція задля того, щоб нормально дихати», — розповіла ведуча й показала відео операції.

Раміна зізналася, що операція вартувала 40 тисяч гривень.

«Стосовно ціни, разом з аналізами, таксі, ліками в мене вийшло десь 40 тисяч гривень. Але в мене було три маніпуляції. Якщо тільки перегородка, це дешевше», — зізналась Раміна.

Вона каже, що після операції почувається нормально, трохи відчуває слабкість, але це скоро минеться.

«По стану — начебто захворіла, але з кожним днем відчуття все кращі. Думаю, що за 2−3 дні взагалі буду огірком», — поділилася зірка.

Раніше про намір зробити пластичну операцію казала дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова. А співачка й акторка Ганна Трінчер збільшила груди.

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