«Кримінальні справи та заборгованість по аліментам»: Раміна Есхакзай розкрила нові деталі про чоловіка зі зброєю, який їй погрожував в центрі Києва

Блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, якій у центрі Києва погрожував озброєний чоловік, розповіла, що відбувалося після інциденту. Вона написала на кривдника заяву в поліцію за приниження чесності та гідності, а також з’ясувала деякі деталі про чоловіка. Як виявилося, він мав проблеми із законом, має велику заборгованість по аліментам та темне минуле.

«Цей чоловік Козік Ігор Олександрович 1979 року народження. По ньому відкрито ряд кримінальних справ, і жодна справа не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова», — розповіла Раміна в ефірі «Сніданку з 1+1».

За словами блогерки, у 2021 році на чоловіка було відкрито кримінальне провадження за нанесення тілесних ушкоджень. В нього заборгованість по аліментам більше 300 000 гривень. Також його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити її з собою.

Як вдалося вияснити Раміні, проти чоловіка була порушена кримінальна справа за розбій.

«Також за статтею 187 Кримінального кодексу України частина 3 — злочин проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів. Зараз в суді перебуває справа і повинні дати ухвалу на оголошення в розшук, тому що в нього є три місця знаходження. Він жодного разу не з'являвся на судові засідання. Людина зі мною себе так повела через те, що він жодного разу не був покараний», — сказала Раміна.

Вона також звернулась до тих, хто постраждав від цього чоловіка і попросила писати їй, щоби обєднати зусилля і встановити справедливість, навіть попри погрози.

«Скоріш за все, мені він також буде погрожувати, оскільки вже були такі прецеденти. Я не буду зупинятися, будемо законним шляхом робити так, щоб такі люди були покарані», — запевнила журналістка.

Раніше акторка Анна Кошмал розповідала про те, які невідомі чоловіки намагалися розбити скло в її авто та погрожували.

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