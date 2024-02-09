Залужний та Буданов стали Героями України

Валерій Залужний, який напередодні був звільнений з поста Головкома ЗСУ, удостоєний найвищої державної нагороди — звання Герой України.

Відповідний указ оприлюднено на президентскому сайті. Його датовано 8 лютого.

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«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена „Золота Зірка“ Залужному Валерію Федоровичу — генералу», — йдеться в указі.

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Іншим указом звання Героя України «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» присвоєно начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову.

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Нагадаємо, що наразі Головнокомандувачем ЗСУ призначено генерала Олександра Сирського.

Фото зі сторінки Залужного у соцмережах

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