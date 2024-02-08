Зеленський зустрівся з Залужним: обговорили оновлення в керівництві ЗСУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Валерієм Залужним, про відставку якого говорять вже декілька місяців.

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І президент, і головком опублікували у своїх Telegram-каналах спільне фото.

«Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України», — зазначив президент.

За словами Зеленського, під час зустрічі вони обговорили оновлення, які потребують ЗСУ, а також порушили питання щодо того, хто може бути в оновленому керівництві армії.

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«Час для такого оновлення — саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді», — додав Зеленський.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ у своєму Telegram-каналі зазначив, що битва України продовжується й сьогодні, а завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024. Через це усі повинні змінитись й адаптуватись до нових реалій.

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За словами Залужного, разом з президентом вони провели важливу й серйозну розмову під час якої були прийняті рішення щодо необхідності зміни підходів та стратегії.

«Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть», — додав головнокомандувач ЗСУ.

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що сьогодні ухвалено рішення про зміну керівництва ЗСУ. Таким чином він опосередковано підтвердив відставку Залужного. Але указу президента на офіційному сайті ще немає.

Нагадаємо, останніми днями українські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що найближчими днями звільнять Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Начебто головком вже оголосив своєму найближчому оточенню, що в разі відставки збирається зайнятися своїм здоров'ям. Також, можливо, він розпочне викладацьку діяльність.

Також йдеться про те, що разом із Залужним буде звільнено його найближче оточення, зокрема, начальник Генштабу Сергій Шаптала.

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