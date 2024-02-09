У Чернігові вирішили платити мобілізованим містянам по 20 тисяч гривень, у Києві — по 30 тисяч

В Україні триває загальна мобілізація. 8 лютого Чернігівська міськрада затвердила порядок виплат для мобілізованих. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Тепер кожен мобілізований у 2024 році чернігівець отримає по 20 тисяч гривень виплат від міста. Дуже правильне рішення! Міста також повинні дбати про своїх військових. Радий, що Одеса подає приклад. Дуже сподіваюсь, що географія буде тільки розширюватись й інші міста долучаться до цієї ініціативи!» — написав він.

Також стало відомо, що київська міська влада виплачуватиме 30 тисяч гривень громадянам, мобілізованим після 1 грудня 2023 року. Одноразова матеріальна допомога мобілізованим нараховуватиметься в безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично — без участі мобілізованого. Утримувачі ж муніципальної картки «Картка киянина» отримають одноразову виплату на свій картковий рахунок. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме Департаменту муніципальної безпеки інформацію про мобілізованих.

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Мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України (1, 2 сторінка останнього місця реєстрації) чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

На підставі цих даних Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА здійснюватиме одноразову адресну матеріальну допомогу. Нарахування здійснюються без безпосередньої участі мобілізованого. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Одесі влада вирішила виплачувати кожному мобілізованому 20 тисяч гривень, а жителі Львова, які підписали контракт із ЗСУ, отримають по 50 тисяч гривень.

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