Російський ворог вдарив з повітря по Україні: в Харкові загинули семеро людей, серед них — діти
В ніч на 10 лютого російська армія знову атакувала мирні українські міста дронами-камікадзе.
Противник запускав «шахеди» з Балаклави та мису Чауда — Крим, а також з Курської області — рф.
Основні напрямки удару були по Одещині та Харківщині.
В результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» з 31 запущеного у межах Одеської та Харківської областей, повідомили в Командуванні повітряних сил.
До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Окупанти вдарили по АЗС. Внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, загорілися приватні житлові будинки. Площа пожежі 3 700 квадратних метрів, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ворожі шахеди вдарили по АЗС — внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби», — йдеться у повідомленні.
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки окупантів ворожими безпілотниками у Харкові загинули 7 людей, серед них троє дітей — 7 та 4 років, а також немовля 6 місяців.
Понад півсотні людей врятували цієї ночі під час пожеж надзвичайники та поліцейські у Харкові, уточнив очільник МВС Ігор Клименко.
За його словами, виникло декілька масштабних пожеж, над ліквідацією яких працюють рятувальники.
ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Але більше десятка домівок згоріло вщент.
«В одному із приватних будинків виявлено тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті — ще двоє загиблих. Загальна кількість постраждалих станом на зараз — 7 загиблих та 3 поранених,», — пише Клименко.
Він також зазначив, що на місці НП працюють слідчі та криміналісти, які документують воєнний злочин росії та відбирають зразки ДНК для ідентифікації тіл.
У Великому Бурлуці на Харківщині окупанти також влучили у цивільний об"єкт — кафе.
В Одеській ОДА повідомили, що відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі.
«44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні», — йдеться у повідомленні.
Як повідомляли «ФАКТИ», 9 лютого вдень ворог завдав авіаударів по Сумському району Сумської області. Росіяни випустили 7 керованих авіабомб. Внаслідок удару, троє загиблих та четверо травмованих людей.117
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