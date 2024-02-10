Згоріли живцем: у Харкові росія вбила цілу родину з трьома дітьми

У Харкові, де дрони влучили у АЗС, згоріли живцем дві родини, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики)», — пише Синєгубов.

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За його інформацією, загоряння сталось через виток палива. Після цього небезпечна речовина змішалася зі снігом й потекла вулицею, де знаходиться житловий сектор. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.

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Тіло чоловіка знайдено у коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Наразі тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика.

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В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

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З родичами родини, в якій загинули троє дітей та двоє дорослих, зв'язалися для взяття зразків ДНК, повідомив начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

«Наша справа — зібрати всі дані, зробити всі експертизи, щоб юридично можна було довести — росія навмисно бʼє по цивільних обʼєктах. З юридичної точки зору — це порушення законів та звичаїв війни і за нього мають відповідати як держава в цілому, так і конкретні особи. Ми доведемо справу до кінця», — зазначив Болвінов.

Очільник Харківщини Синєгубов також повідомив, що артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів області, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та ін.

Окупанти також завдавали авіаударів по населених пунктах Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне.

У селі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок ударів безпілотників зруйноване кафе. Горіло приміщення на першому та другому поверсі. На щастя, без постраждалих.

Також пошкоджена будівля недіючого медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення.

Раніше «ФАКТИ» писали про обстріл Сумського району Сумської області. Туди росіяни випустили 7 керованих авіабомб. Внаслідок удару загинули троє людей, четверо отримали травми.

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