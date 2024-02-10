Майже тисяча окупантів, 24 артсистеми та 21 ББМ: втрати ворога в живій силі та техніці

Вночі та зранку російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 23 ударних БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог протягом минулої доби завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На фронті відбулося 111 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

РЕКЛАМА

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.



На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Українські воїни також відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.



На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

РЕКЛАМА

Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

Українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

РЕКЛАМА

Нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.

Втрати ворога

Як повідомляли «ФАКТИ», у Харкові в результаті нічної дронової атаки, живцем згоріли дві родини. В одній з них було троє маленьких дітей — семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики. Тіло найменшої дитини ще шукають вогнеборці й поліція.

41

Читайте нас у Facebook