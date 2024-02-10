Втрата поваги є початком кінця: експертка розкрила секрет щасливих довготривалих стосунків

У чому секрет пар, які щасливо живуть разом роками? Щастя довготривалих стосунків полягає у відкритості, конструктивному діалозі та роботі над собою. Письменниця та сексологиня Беатрікс Ройдінгер пояснює, чому повага та активний підхід до сексуальності та близькості є важливими.

ВІДЕО ДНЯ

«У моїй практиці пари закономірно опиняються в конфліктних ситуаціях. Перший рефлекс більшості людей — звинуватити в усьому іншу людину. «Якби тільки він чи вона змінилися, то все було б добре», — кажуть вони. Однак успішні стосунки починаються з кожного з нас, — наголошує Беатрікс Ройдінгер. — Якщо ви перестанете покладати на іншу людину відповідальність за свій добробут і щастя один одного, це стане першим кроком до зрілих, дорослих стосунків.

Легше сказати, ніж зробити. Більшість людей швидше висувають звинувачення і вимоги, ніж інвестують у самоаналіз. Кожен приносить у стосунки власне минуле, досвід та емоційні рани. Глибокі, емоційні стосунки, зокрема, приречені на постійне спрацьовування тригерів. Ви раптом бачите у своєму партнері власну матір чи батька. І в короткостроковій перспективі ви знову стаєте маленькою дитиною, гнівно бунтуєте і б'єтеся, або демонстративно відсторонюєтесь і ухиляєтесь від співпраці. Жодна з цих стратегій не є гарною стратегією для успішних стосунків, в яких ви можете рости й зустрічатися на рівних".

Ось чому, переконана сексологиня, кожна людина покликана розібратися зі старими ранами та страхами, щоб не бути безпорадною перед власними — часто руйнівними — моделями реакції.

«Коли в довготривалих партнерських стосунках втрачається повага і вдячність, це зазвичай є початком кінця. Я часто бачу, як люди розмовляють зі своїм партнером у принизливій і неповажній манері, якої вони не роблять ні з ким іншим. Ось чому успішні стосунки характеризуються культивуванням поваги та вдячності. Це особливо важливо, коли стосунки не є гармонійними або коли криза чинить тиск на партнерство. Навіть маленькі жести можуть творити чудеса», — каже Беатрікс Ройдінгер.

РЕКЛАМА

Щирий комплімент, подяка на знак визнання того, що зробив ваш партнер. Люблячий погляд, невеличкий сюрприз чи підбадьорливе слово, додає експертка.

«У бурхливі часи, коли суперечки й конфлікти домінують у спільному житті, кожного з нас просять знову і знову робити паузи та шукати свою власну роль. Це полегшує висловлення власних почуттів без звинувачень і дозволяє вислухати іншу людину. Сперечатися також потрібно вчитися. Якщо ви зберігаєте вдячність і повагу під час суперечки, це сприяє довірі й допомагає стосункам і кожному з вас рухатися вперед».

Щоб стосунки не лише тривали, але й робили вас щасливими, для цього потрібно більше, ніж початковий потяг фази закоханості. Беатрікс Ройдінгер назвала фактори, які зміцнюють фундамент тривалих, щасливих і повноцінних стосунків:

«Регулярне, відкрите спілкування. Говоріть про почуття, потреби та проблеми. Свідомо плануйте час, який ви проводите разом. Призначайте дати, встановлюйте ритуали, створюйте враження. Приймайте рішення на користь задоволення та близькості. Треба залишатися цікавими одне одному, проявляти зацікавленість. Пропонуйте емоційну підтримку. Бути поруч один з одним у добрі та погані часи. Виявляйте вдячність і повагу: бути уважними і шанобливими, навіть у конфліктних ситуаціях. Інтегруйте ніжність у повсякденне життя. Готовність адаптуватися до життєвих змін. Показувати, наскільки ви вдячні одне одному».

РЕКЛАМА

Раніше психологиня Євгенія Богданова дала поради парам, коли стосунки стали тягарем: як розлюбити людину, яку сильно кохаєш, і почати жити щасливо.

112

Читайте нас у Facebook