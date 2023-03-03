Із серця геть: як розлюбити людину, яку сильно кохаєш й почати жити щасливо

Люди нерідко потрапляють у непросту ситуацію, коли стосунки в сім'ї чи з партнером уже давно стали тягарем, але сил немає розлучитися. Здається, що без людини, яка довгий час вважалася близькою, неможливо розпочати особисте життя «з нуля».

Як знайти сили, щоб з цим впоратися, розповіла психологиня Євгенія Богданова.

Вона звертає увагу на те, що ініціювати розрив слід, якщо у взаєминах з близькою людиною настає затяжна криза. Така ситуація завжди супроводжується характерними ознаками, які не можуть залишитися непоміченими:

- ви не почуваєтеся щасливою людиною у стосунках;

- вам доводиться постійно підлаштовуватись під партнера в односторонньому порядку;

- доводиться жертвувати своїми інтересами;

- ви перестаєте духовно рости та розвиватися;

- на вашу думку та бажання перестають зважати;

- ви відчуваєте байдужість, неповагу чи дратівливість партнера;

- ви стикаєтеся з випадками насильства з його боку.

Богданова зазначає, що всі ці ознаки й кожна з них окремо вказують, що стосунки зайшли у глухий кут.

Якщо ви перепробували різні варіанти зміни ситуації, але у ваших взаєминах нічого не змінюється, а з кожним днем стає тільки гірше, вихід один — припинити їх, навіть якщо до людини ще відчуваєш любов.

Психологи радять обривати стосунки, що «померли», відразу й рішуче, не намагаючись їх реанімувати.

Зазвичай для цього не потрібно багато часу, максимум місяць-другий, і на багато подій минулого ви будете дивитися вже зовсім іншими очима, а при випадковій зустрічі з колишнім партнером не відчуватимете щемне почуття туги та приреченості.

Слід дати собі чітку установку, що ви розриваєте ці стосунки назавжди, і ніщо не змусить вас повернутися до них.

Ви вже належатимете самій собі, вам не потрібно більше чіплятися за минуле й витрачати на це свої сили, час та енергію.

Не треба тікати від своїх думок і намагатися не думати про партнера. Але треба знайти собі нове цікаве заняття, хобі, в яке можна вкласти свою енергію та перенаправити її у творче джерело. При цьому думки про партнера поступово відійдуть на другий план.

Заводити романи та починати нові стосунки не варто одразу після розриву. Швидше за все, це змусить вас постійно порівнювати свого обранця з колишнім та шукати в ньому недоліки. Спочатку потрібно залікувати рану і лише потім починати будувати нові стосунки.

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