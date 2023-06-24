Вся справа у відносинах: розкрито секрет довгого та здорового життя

Тепер завдяки дослідженню розвитку дорослих — найдовшому науковому дослідженню людського щастя — ми дізналися цю таємницю, сказав Роберт Волдінгер — професор психіатрії Гарвардського університету та директор Гарвардського дослідження. Він та його дослідницька група виявили, що головний провісник того, чи доживемо ми до старості і наскільки щасливими та здоровими будемо, не має нічого спільного з рівнем холестерину: все залежить від того, наскільки міцними є наші стосунки. Ця тема особливо цікава для українців, які продовжують жити, коли весь світ злетів з котушок.

Вчений пояснює, що кореляція між задоволеністю стосунками та добробутом не є новим відкриттям, пише видання Harpers's Bazaar.

«Логічно, що якщо у вас будуть кращі стосунки, ви будете щасливішими, — заявив Волдінгер, додаючи, що висновки про те, що стосунки впливають на фізичне здоров'я учасників, були несподіваними. — Коли це з'явилося в наших даних, ми не повірили в це. Як стосунки можуть зменшити ймовірність серцевих захворювань або діабету другого типу? Спочатку ми подумали, що, можливо, це просто особливість нашого дослідження, але потім інші дослідження почали виявляти те ж саме».

Щоб подолати обмеженість свого дослідження, вчені звернулися до подібних досліджень з усього світу і виявили, що всі вони мають схожі висновки: чим більше ви соціально пов'язані, тим довше і краще ви, ймовірно, проживете.

«Досить добре відомо, що соціальні зв'язки захищають здоров'я, а соціальна ізоляція та самотність руйнують наше здоров'я, — каже він. — Варто лише подумати про приплив бадьорості, який ви відчуваєте після гарної розмови, про електрику, що пульсує у вашому тілі після доброго сміху, або про те, як важко заснути після суперечки з партнером, щоб зрозуміти, що цей висновок насправді є очевидним, коли ви дійсно замислитеся над ним.

Що ж за цим стоїть з наукової точки зору? Стосунки допомагають нашому організму справлятися з фізичними аспектами стресу та відновлюватися після нього. Наявність людей, до яких ми можемо звернутися у скрутну хвилину, або навіть когось, кому ми можемо виговоритися у поганий день, допомагає регулювати наш основний гормон стресу, кортизол, який, у свою чергу, зменшує запалення і знижує ймовірність розвитку небезпечних для життя станів або станів, що погіршують якість життя, таких як ішемічна хвороба серця або артрит".

Стрес — це нормальна частина повсякденного життя, і наші тіла повинні переходити в режим боротьби або втечі, коли ми перебуваємо у стресовому стані. Але вони повинні повертатися до вихідного рівня, коли стрес зникає.

«Ми вважаємо, що якщо люди не мають з ким поговорити, не мають кому поскаржитися чи обговорити ситуацію, вони можуть залишатися в режимі низького рівня боротьби або втечі з вищим рівнем циркулюючих гормонів стресу, вищим рівнем запалення, а це поступово виснажує системи організму», — додав Роберт Волдінгер.

Коли першій когорті учасників Гарвардського дослідження виповнилося вісімдесят років, дослідники повернулися до їхніх записів про середній вік, щоб побачити, чи зможуть вони передбачити, хто з них виросте щасливим і здоровим восьмидесятирічним чоловіком. Вони виявили, що ті, хто був найбільш задоволений своїми стосунками у 50 років, були найздоровішими у 80, а також виявили, що теплі, безпечні та турботливі стосунки захищають від фізичного болю. Опитуючи 80-річних людей, ті з них, хто мав щасливі стосунки, повідомили, що навіть у дні, коли вони відчували фізичний біль, їхній настрій залишався радісним. Їхні спогади також довше залишалися гострішими.

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