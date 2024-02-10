Де ТЦК можуть вручати повістки: юрист шокував поясненням

Часто можна побачити, як представники ТЦК та СП вручають повістки військовозобов'язаним у спортзалах, на вулицях та інших громадських місцях. Це викликало шквал критики в суспільстві.

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Проте новий законопроєкт частково дав відповідь на запитання, де можна вручати повістки, пише РБК-Україна з посиланням на адвоката Сергія Савинського.

За словами юриста, з тексту нового законопроєкту відомо, що повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника, і це єдине зазначене «місце».

«Однак законопроєкт не дає повної відповіді, де можна вручати повістки. Якщо відповіді немає, значить їх можна вручати скрізь. Якби там про це зазначили, то люди обходили б ці місця десятою дорогою», — додає Савинський.

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Тобто, законодавці спеціально не прописували детально місць для вручення повісток, розширивши «поле діяльності» військкоматів.

Водночас зберігаються вимоги про те, що повістки повинні обов'язково бути заповненим даними військовозобов'язаного.

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«За це може відповідати кабінет військовозобов'язаного. Також повинен бути підпис, для цього передбачено електронний. Тепер буде питання по сертифікації ключів для підпису. На мою думку, це явище досить прогресивне», — ділиться думкою юрист.

Якщо електронний кабінет призовника почне працювати, дані з інших реєстрів будуть синхронізуватися. Таким чином військкомати зможуть отримувати більше інформації про військовозобов'язаних.

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Юрист також зазначив, як повинні законно вручати повістку.

«Насамперед коли вас зупиняють на вулиці й кажуть: «Ваші документи», адекватна реакція людини сказати: «Вибачте, ви хто? Покажіть ваші документи», — каже Савинський.

Проте за загальним правилом представники ТЦК чи поліції самі представляються, показують посвідчення чи поліцейський жетон.

«Далі особа може поцікавитися, у зв'язку з чим її зупинили. Але здебільшого людину зупиняють і все це оголошують. Можуть запитати військово-обліковий документ. Якщо немає, можуть запропонувати проїхати з ними для уточнення даних», — розповідає юрист.

За його словами, коли запровадять зміни й військово-обліковий документ стане обов'язковим, таких запитань не повинно виникати.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким суттєво посилюється відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію.

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