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Події

Аферисти «прибрали до рук» Залужного: українців попередили про провокацію у мережі

10:48 11 лютого 2024
Валерій Залужний

На фоні відставки Валерія Залужного з посади Головкома ЗСУ аферисти вирішили скористатися розголосом в суспільстві, запустивши рекламу сайтів, які нібито з ним пов'язані.

Як повідомляють в Центрі протидії дезінформації, ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.

«Центр наголошує, що ці сайти не пов'язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані. Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України», — зазначили в Центрі та застерегли громадян від реєстрації на цих ресурсах.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Валерію Залужному довелося звертатися до українців через шахраїв, які, використовуючи його ім'я, надсили особисті повідомлення відомим людям із проханнями та пропозиціями, дискредитуючого та провокаційного характеру.

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Фото зі сторінки Валерія Залужного

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