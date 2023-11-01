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Суспільство та люди

«Прошу не довіряти»: Залужний попередив про шахраїв, які діють від його імені

12:20 1 листопада 2023
Валерій Залужний

Під час війни шахраї активно використовують військову тематику та бійців, зокрема, для власного збагачення. Також, використовучі імена відомих осіб, люди можуть проводити й інші провокаційни заходи. Добралися й до Головнокомандувача ЗСУ — Валерій Залужний був змушений попередити українців про необхідність інформаційної гігієни.

«Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями, дискредитуючого та провокаційного характеру. Прошу кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення. Наголошую: Акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем „Валерій Залужний“ тощо. Усі вони — фейкові», — зазначив він та назвав верифіковані джерела, де дійсно він інформує суспільство про роботу Головнокомандувача ЗСУ.

Це — офіційна сторінка у Facebook та у Х (колишній Twitter). Також у Валерія Залужного є верифікований акаунт в Telegram.

Ексклюзивний матеріал «Віддавали гроші на ЗСУ і неіснуючі квартири для біженців: аферистка, перебуваючи в Італії, виманює в українців сотні тисяч доларів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото зі сторінки Валерія Залужного у соцмережах

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