«Прошу не довіряти»: Залужний попередив про шахраїв, які діють від його імені

Під час війни шахраї активно використовують військову тематику та бійців, зокрема, для власного збагачення. Також, використовучі імена відомих осіб, люди можуть проводити й інші провокаційни заходи. Добралися й до Головнокомандувача ЗСУ — Валерій Залужний був змушений попередити українців про необхідність інформаційної гігієни.

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«Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями, дискредитуючого та провокаційного характеру. Прошу кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення. Наголошую: Акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем „Валерій Залужний“ тощо. Усі вони — фейкові», — зазначив він та назвав верифіковані джерела, де дійсно він інформує суспільство про роботу Головнокомандувача ЗСУ.

Це — офіційна сторінка у Facebook та у Х (колишній Twitter). Також у Валерія Залужного є верифікований акаунт в Telegram.

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Фото зі сторінки Валерія Залужного у соцмережах

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