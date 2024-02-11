«Небезпечна гра на рівні самогубства»: військовий експерт про ситуацію в районі Авдіївки, де ЗСУ знаходяться на межі оточення

Поки Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України займається кадровими питаннями в ЗСУ, російські окупанти зайшли в Авдіївку і наблизились до її оточення через те, що українським захисникам не вистачає людських ресурсів та снарядів і вони не можуть ефективно реагувати на ворожу артилерію. Про надскладну ситуацію в Авдіївці написав у Facebook військовий експерт Костянтин Машовець.

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«Чесно кажучи, мені зовсім не хотілося, щоб в Авдіївці повторювалась історія із Бахмутом. Однак, судячи зі всього, так воно й буде…

Противник продовжує успішно реалізовувати свій задум щодо обходу Авдіївського коксохімічного комбінату зі сходу та південного сходу. Чому, як й навіщо… я вже описував. Й, як це не прикро визнавати, схоже, противник ну дуже близький до практичного втілення його у життя.

А саме — передові підрозділи 114-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) противника, підсилені підрозділами 30-ї омсбр, протягом кількох попередніх діб не тільки заглибились у садове товаривство «Івушка» до вул. Мічуріна та Залізничного провулку, а й таки вийшли до шляхопроводу над залізницею в районі закруту вул. Чистякова, а за певною інформацією й захопили його (про небезпеку чого я писав в тому самому огляді).

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Все це разом узяте, за тверезою оцінкою, означає, що вони знаходяться в 500-х метрах від Авдіївської автобази та менше ніж в 1 км від ресторана «Бревно» й фактично мають реальну можливість протягом найближчих тижнів (якщо не днів) успішно для себе завершити свою Авдіївську операцію…

Адже, вже існуюча ситуація, й скоріш за все її подальше погіршення… фактично, виключать можливість використання, так званої «північної дороги» (00542, через Орлівку та Ласточкине) для більш-менш стабільного матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) українських підрозділів, які продовжують вести бойові дії в Авдіївському районі оборони.

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В свою чергу МТЗ через «південну комунікацію» (через Тоненьке, Сєверне та Орловське АТП-100) також ускладнене «до межі», передові позиції противника знаходяться від неї на відстані 2.2 км…

Більше того, якщо протягом найближчих діб не буде прийняте якесь кардинальне рішення з боку українського командування (й відповідно, здійсненні якісь конкретні, практичні кроки), то ситуація в Авдіївці, очевидно, за рівнем негативного впливу на наші війська може перевершити ту ситуацію, яка була свого часу у Бахмуті… виникне реальна ймовірність їх оточення в Авдіївці.

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Не маючи, а ні сил, а ні можливості не тільки ефективно контратакувати противника у флангових районах, а й просто його зупинити… ЗСУ на цьому напрямку, очевидно, ризикують протягом найближчого часу опинитися перед обличчям повільного, але невблаганного стискання противником, принаймні, північного фасу та перерізання ним основних комунікацій Авдіївського району оборони ЗСУ. Й відповідно, перед цілком реальною перспективою або відходу з Авдіївського району оборони, або оточення частини своїх сил й засобів в ньому…

Чого, власне, противник й добивається…

Я нічого не «згущаю», й не наганяю «зраду»…

За тверезою, адекватною оцінкою ситуції… подальші спроби утримати Авдіївський район оборони, без можливості виправити ситуацію в районі «коксохіма», або, принаймні, відкинути противника до рубежа Водяне — Опитне на півдні, означає дуже небезпечну гру на рівні самогубства…

Ширина «горловини» між передовими підрозділами 114-ї омсбр противника 1-го армійського корпусу (АК), в районі вул. Мічуріна («Івушка») та крайньою посадкою північніше с. Опитне, зайнятою передовими підрозділами 55-ї омсбр 41-ї загальновійськової армії (ЗВА) противника, на момент написання огляду складає 5.4 км…

Якщо наше командування продовжує вважати, що ця ситуація жодним чином не впливає на рівень боєздатності наших підрозділів, які продовжують оборонятися на «Зеніті», в районі ДФС й за цвинтарем на Пісочному… а також не створює їм ніяких загроз, то очевидно, що я не поділяю таку оцінку…

Як на мене, якщо протягом найближчого часу не здійснити якихось рішучих, кардинальних кроків — «або туди, або сюди»… ситуація для ЗСУ в районі Авдіївки набуде драматичного характеру.

Просто «стояти й оборонятися» й намагатися «стримати», не вийде… У ворожого командування угрупування військ (УВ) «Юг» достатньо сил й ресурсів (до того ж, воно явно переважає в них наші війська), щоб не звертати уваги на темп їх витрати, іншими словами — вони покладуть стількі, скільки буде потрібно, у своїх впертих атаках, задля досягнення своєї мети в районі Авдіївки…"

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