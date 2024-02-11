Політичний експерт Вадим Денисенко прокоментував інтерв’ю російського диктатора володимира путіна американському журналісту.

«Історія від Путіна. Чому наш Президент має прочитати лекцію по історії України

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Тільки лінивий сьогодні не сміявся з історичних маразмів Володимира Путіна. І справді, повна каша, з наукової точки зору. Але є одна маленька проблема: Путін живе в політичній реальності, а не науковій. А політична реальність формується заголовками (максимум підзаголовками), а не кількістю наукових посилань. І ще, політична реальність формується частотністю повторів від ЛОМів.

Якщо уважно подивитися на інтервʼю Путіна, то воно складається з двох меседжів:

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1. Україна не хоче переговорів, тоді як Росія хоче їх

2. Україна — штучне утворення

Перший посил — це, між іншим, головний наратив РФ на 2024 рік і вони його просувають кругом і на всіх площадках. Але це окрема тема.

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Щодо другого, попри всю історичну маячню Путіна — цей посил багатократно ним повторюється і він, зведений до заголовків і підзаголовків заходить умовним реднекам.

І тут ми маємо одну важливу історію: ми нічого цьому не протиставляємо. Є інформаційний вакуум, який заповнюється саме цією історичною маячнею.

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Тому вкрай важливо дати нашу відповідь на цей маразм, бо інакше, коли той самий реднек вирішить щось дізнатися в гуглі про нас і про росіян — він отримає тільки Путіна.

Путін виправдовує війну історією. В інформаційній війні проігнорувати цей факт — означає вистрілити собі в ногу.

І, напевне, було б правильно, щоб наш Президкнт прочитав лекцію про нашу історію в одному з західних вузів. А десант наших найвідоміших українців (не обов’язково істориків) зробили свої лекції.

На жаль, ми маємо давати нашу відповідь на весь цей маразм Путіна.

І ще один момент: це інтервʼю, хороший привід робити Путіна смішним. бо якщо ми не зробимо його смішним (а поки ми цього не робимо), він стане серйозним. А це нам точно не потрібно", — написав він.

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