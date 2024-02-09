«Чому ви підтримуєте неонацистів?»: що сказав путін в інтерв’ю Такеру Карлсону

«Україна — штучна держава», «США нас обдурили», «Байден фінансує війну», а «російська людина думає про вічне», — президент рф володимир путін в інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону озвучив традиційні тези кремлівської пропаганди, якими пояснює свою агресивну політику ось уже 10 років.

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путін почав свою промову з півторагодинного огляду свого бачення історії, де детально аргументував свою теорію про те, що Україна ніколи не була самостійною державою, а її території він вважає «споконвічно російськими».

«Спочатку слово „українець“ означало, що людина живе на околиці держави, „біля краю“, або займається прикордонною службою — по суті справи. Це не означало якоїсь особливої етнічної групи», — сказав путін.

Сам Такер Карлсон заздалегідь попередив глядачів, що інтерв'ю почнеться з дуже довгої лекції, яку путін фактично не дозволяв переривати. «Розуміти думки російського президента іноді було непросто, але його щирість вразила», — сказав Карлсон. А коли в якийсь момент Такер справді втратив нитку розмови і зізнався в цьому, то путін нагадав, що це серйозна розмова, а не ток-шоу.

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Головне питання, яке Карлсон поставив кілька разів, стосувалося причин війни в Україні. Чи справді путін вважав, що США скоро нападе на росію, — запитував у різних варіаціях журналіст. Прогнозовано путін прямо на нього так і не відповів. Натомість докладно розповів аудиторії Карлсона Такера про те, що «українського народу не існувало», почавши з Рюрика, заснування Києва та Новгорода, особливо наголосивши на тезі про «єдину мову», а також стисло згадав, що Велике князівство Литовське, на його думку, було російським.

Однак основним об'єктом історичної ретроспективи путіна стала Польща. За його словами, саме Польща була одним із головних провокаторів початку Другої світової війни, а поляки, вважає путін, співпрацювали з Гітлером. Але треба провести «денацифікацію України», переконував кремлівський диктатор. Коли Карлсон уточнив, що Гітлер помер 80 років тому, путін із роздратуванням сказав, що Гітлер помер, але його ідеї продовжують жити, особливо в Україні, де, за словами президента рф, керівництво поклоняється неонацистам. «Чому ви підтримуєте неонацистів, від яких ваш батько захищав країну?» — нібито запитав путін Зеленського, однак відповідь президента України на це запитання не процитував. Мабуть, не встиг придумати чергову брехню. Адже Олександр Зеленський, батько нинішнього президента України, народився 1947 року.

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«Як же ви збираєтеся денацифікувати Україну, якщо у вас немає контролю над усією країною?» — уточнив Карлсон. Путін відповів, що все було прописано в документах, затверджених у Стамбулі, але українське керівництво потім «викинуло їх у смітник».

«Те, що вони (влада України) підкорилися вимозі або вмовлянням колишнього прем'єр-міністра Великої Британії пана Джонсона, мені здається, що це безглуздо і дуже, як би сказати, сумно. Тому що, як сказав пан Арахамія, „ми ще півтора року тому могли припинити ці бойові дії, припинити цю війну, але нас англійці вмовили, і ми від цього відмовилися“. Де тепер пан Джонсон? А війна триває», — сказав путін.

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Неодноразово під час інтерв'ю кремлівський диктатор скаржився на те, що колективний Захід обдурив росію, що, за його словами, стало причиною війни. А почалося все з Євромайдану 2014 року, який путін незмінно називає «держпереворотом», здійсненим за підтримки ЦРУ. «Ми не могли кинути наших братів по вірі», — повторив він кремлівський наратив про «загрозу російськомовному населенню» в Криму і Донбасі.

На прохання підтвердити, що у нього немає територіальних домагань на всьому континенті, президент рф сказав: «Це абсолютно виключено. Не треба бути ніяким аналітиком: це суперечить здоровому глузду — втягуватися в якусь глобальну війну. А глобальна війна поставить на межу знищення все людство. Це очевидно«

У підсумку, за дві з половиною години інтерв'ю путін не вимовив нічого нового і вдавався до тих самих наративів і риторичних ходів, що й у своїх попередніх виступах.

А його шанувальник, журналіст Такер Карлсон, після інтерв'ю на своєму сайті озвучив головний посил кремлівського диктатора, який, не моргнувши, говорив про відсутність у рф територіальних претензій: «Подобається вам це чи ні, путін почне ядерну війну через Крим, якщо доведеться».

Раніше повідомляли про те, що західні країни стурбовані тим, що росія готується зазіхнути на їхню безпеку.

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