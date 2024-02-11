Небезпечний маневр: 12 людей постраждали у великій ДТП на Харківщині (фото)

В Харківській області, де нещодавно молода водійка перекинулася на джипі, внаслідок ще одного ДТП постраждали 12 громадян. Про це повідомили в поліції Харківської області.

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«Серед травмованих — дві 17-річні дівчини. Всіх постраждалих доставили до лікарні. 10 лютого близько 10:20 на автошляху „Чугуїв-Мілове“ у селищі Малинівка зіштовхнулися вантажівка „DAF“ зі спеціальним причепом під керуванням 33-річного водія та мікроавтобус „Volkswagen LT 35“, який перевозив 11 пасажирів. Попередньо встановлено, що водій „Volkswagen“ виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з „DAF“. Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали 33-річний водій мікроавтобуса та 11 його пасажирів, серед яких дві неповнолітні дівчини. Всі постраждалі госпіталізовані у різні лікувальні установи», — йдеться у повідомленні.

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Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як писали «ФАКТИ», днями внаслідок ДТП під Рівним сиротами залишилися 13 дітей.

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