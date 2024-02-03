Трагедія під Рівним: сиротами залишилося 13 дітей (відео)

Трагічна ДТП сталася 2 лютого на території Березнівської громади Рівненської області. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло чотири людини. Без батьків та матерів залишилися діти з двох родин цієї громади. одній із сімей батьків втратило вісім неповнолітніх дітей, в іншій — п’ятеро. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль.

ВІДЕО ДНЯ

«Нині усі неповнолітні перебувають з родичами. Служба у справах дітей слідкує за ситуацією. Я ж, як голова ОДА, беру її під особистий контроль. У такі трагічні життєві моменти діти не повинні залишатися без підтримки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих», — написав він.

РЕКЛАМА

В поліції повідомили, що летальна автопригода сталася поблизу села Михалин колишнього Березнівського району.

РЕКЛАМА

«Поліцейські на місці події встановили, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля „Mercedes-Benz Vito“, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою „DAF“ під керуванням 30-річного жителя Клесова. Унаслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки — 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші. Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.

Водій вантажівки за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями на трасі Ірпінь-Київ сталася ДТП, в результаті якої рятувальникам довелося деблокувати водія з понівеченого автомобіля.

654

Читайте нас у Facebook