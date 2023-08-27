Не впоралася з керуванням: на Харківщині 19-річна водійка перекинулася на джипі, загинуло двоє людей (фото)

На Харківщині, де раніше п'ятеро людей постраждали через відмову гальм у тролейбуса, в Чугуївському районі сталася ДТП з кількома постраждалими. Про це повідомили в поліції Харківської області.

«Попередньо встановлено, що 19-річна харків'янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero. Аварія сталася 27 серпня близько 04:45 на автошляху Харків — Вовчанськ в смт Старий Салтів. Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу — 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійка отримала численні травми. Її доправили до лікарні. Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років», — йдеться у повідомленні.

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