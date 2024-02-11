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Шоу-бізнес

Невідомі вандали «напали» на кінотеатр «Жовтень» у Києві через прем'єру фільму на тему ЛГБТ (фото)

16:19 11 лютого 2024
Вандалізм

В Україні почастішали випадки вандалізму. Вандали напали на київський кінотеатр «Жовтень». Вони розписали чорною фарбою афіші українського фільму «Уроки толерантності» та фасад будівлі. Про це повідомила пресслужба кінотеатру.

Кінотеатр став жертвою вандалів, які ненавидять ЛГБТ-спільноту. Невідомі розписали будівлю та постери фільму українського режисера Аркадія Непиталюка «Уроки толерантності».

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«Ранок у нашому кінотеатрі сьогодні розпочався не з кави і не з аромату свіжепосмаженого попкорну… Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору — деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти», — йдеться у повідомленні.

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Також вандали порівняли представників ЛГБТ-спільноти з жителями росії. Адміністрація кінотеатру шокована такою реакцію на фільм, який присвячений темі гомофобії.

«Вандали пофарбували фасад і сітілайти кінотеатру за те, що ми демонструємо українське кіно, у якому якраз і висміюється відношення суспільства до теми ЛГБТ. Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було?» — висловила свої думки адміністрація.

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Фільм «Уроки толерантності» зняв український режисер Аркадій Непиталюк, який відомий своїм почуттям гумору. Цю комедію він присвятив темі упередження українців щодо ЛГБТ-спільноти.

В соцмережах активно коментують інцидент.

Як писали «ФАКТИ», у 2018 році СБУ попередила провокацію в Києві, яка мала на меті зірвати презентацію першого кримськотатарського фільму-казки «Хідір-деде».

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