Невідомі вандали «напали» на кінотеатр «Жовтень» у Києві через прем'єру фільму на тему ЛГБТ (фото)

В Україні почастішали випадки вандалізму. Вандали напали на київський кінотеатр «Жовтень». Вони розписали чорною фарбою афіші українського фільму «Уроки толерантності» та фасад будівлі. Про це повідомила пресслужба кінотеатру.

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Кінотеатр став жертвою вандалів, які ненавидять ЛГБТ-спільноту. Невідомі розписали будівлю та постери фільму українського режисера Аркадія Непиталюка «Уроки толерантності».

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«Ранок у нашому кінотеатрі сьогодні розпочався не з кави і не з аромату свіжепосмаженого попкорну… Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору — деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти», — йдеться у повідомленні.

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Також вандали порівняли представників ЛГБТ-спільноти з жителями росії. Адміністрація кінотеатру шокована такою реакцію на фільм, який присвячений темі гомофобії.

«Вандали пофарбували фасад і сітілайти кінотеатру за те, що ми демонструємо українське кіно, у якому якраз і висміюється відношення суспільства до теми ЛГБТ. Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було?» — висловила свої думки адміністрація.

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Фільм «Уроки толерантності» зняв український режисер Аркадій Непиталюк, який відомий своїм почуттям гумору. Цю комедію він присвятив темі упередження українців щодо ЛГБТ-спільноти.

В соцмережах активно коментують інцидент.

Як писали «ФАКТИ», у 2018 році СБУ попередила провокацію в Києві, яка мала на меті зірвати презентацію першого кримськотатарського фільму-казки «Хідір-деде».

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