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Суспільство та люди

Керував Внутрішніми військами під час розгону Євромайдану: що пишуть ЗМІ про новопризначеного командувача ТРО

16:53 11 лютого 2024
Ігор Плахута

Призначений президентом України Володимиром Зеленським на посаду командувача військами Територіальної оборони Ігор Плахута у час Революції Гідності працював у МВС та керував силами ВВ під час розгону Майдану, пише «Українська правда».

Так, вночі 10 грудня 2013 року правоохоронці «зачистили» урядовий квартал від барикад Євромайдану.

Пізніше Плахута, на той час начальник управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС, заявив, що для розчистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону «Беркут».

За його словами, «люди в чорному, які розбирали барикади, були комунальниками». Тоді ж Плахута звітував про нібито двох постраждалих «беркутівців».

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21 січня 2014 року, як писали ЗМІ, посадовець МВС вийшов до мітингувальників для перемовин, і що то був саме чинний командувач військами Територіальної оборони.

У 2005−2008 роках Плахута служив командиром Окремої президентської бригади. Станом на 2009 рік був командиром 169-го навчального центру. Згодом — начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

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Як писали «ФАКТИ», 11 лютого був оприлюднений указ Зеленського, згідно з яким Сили Територіальної оборони очолить Плахута.

Фото: УНІАН

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