Слідом за Залужним: Зеленський змінив ще чотирьох командувачів у ЗСУ
В керівництві Збройними Силами України тривають кадрові зміни — після заміни головкома ЗСУ нових очільників отримали Сили Тро, Десантно-штурмові війська, Об'єднані Сили та Сухопутні Війська.
Відповідні укази були оприлюднені на президентському сайті.
Після того, як Олександр Сирський став головкомом, місце командувача Сухопутними військами посів генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він — Герой України, до призначення працював першим заступником міністра оборони України. Навесні 2022 року очолював Київську ОДА, а до цього був командувачем Операції об'єднаних сил.
Сергія Наєва на посаді командувача Об'єднаними силами ЗСУ замінив Юрій Содоль — Герой України, генерал-лейтенант, які у різні часи був командувачем Морською піхотою України, командиром оперативно-тактичного угруповання «Донецьк», командиром 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.
Командувачем Десантно-штурмовими військами замість Максима Миргородського став Ігор Скибюк — Герой України, бригадний генерал, Лицар ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів. Командував 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, був заступник командувача ДШВ ЗСУ.
А командувачем Силами територіальної оборони ЗСУ призначено Ігоря Плахуту — він змінив Анатолія Баргилевича. Новий командувач раніше керував управлінням Південного територіального командування ВВ МВС, був командиром учбового центру Сухопутних військ ЗСУ.
Нагадаємо, що Анатолій Барилевич наразі призначений начальником Генштабу ЗСУ.
Фото ОП61
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