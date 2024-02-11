Слідом за Залужним: Зеленський змінив ще чотирьох командувачів у ЗСУ

В керівництві Збройними Силами України тривають кадрові зміни — після заміни головкома ЗСУ нових очільників отримали Сили Тро, Десантно-штурмові війська, Об'єднані Сили та Сухопутні Війська.

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Відповідні укази були оприлюднені на президентському сайті.

Після того, як Олександр Сирський став головкомом, місце командувача Сухопутними військами посів генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він — Герой України, до призначення працював першим заступником міністра оборони України. Навесні 2022 року очолював Київську ОДА, а до цього був командувачем Операції об'єднаних сил.

Фото із Вікіпедії

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Сергія Наєва на посаді командувача Об'єднаними силами ЗСУ замінив Юрій Содоль — Герой України, генерал-лейтенант, які у різні часи був командувачем Морською піхотою України, командиром оперативно-тактичного угруповання «Донецьк», командиром 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

Фото з Вікіпедії

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Командувачем Десантно-штурмовими військами замість Максима Миргородського став Ігор Скибюк — Герой України, бригадний генерал, Лицар ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів. Командував 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, був заступник командувача ДШВ ЗСУ.

Фото з мережі

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А командувачем Силами територіальної оборони ЗСУ призначено Ігоря Плахуту — він змінив Анатолія Баргилевича. Новий командувач раніше керував управлінням Південного територіального командування ВВ МВС, був командиром учбового центру Сухопутних військ ЗСУ.

Фото з мережі

Нагадаємо, що Анатолій Барилевич наразі призначений начальником Генштабу ЗСУ.

Фото ОП

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