Ворог вночі атакував Україну дронами та ракетами: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

Вночі 12 лютого російський ворог вкотре атакував Україну з повітря — загарбники застосували ударні дрони типу Shahed-136/131, керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300.

ВІДЕО ДНЯ

У Повітряних силах навели статистику, згідно з якою з району Приморсько-Ахтарськ (рф) було випущено 17 БПЛА, з тимчасово окупованої частини Запорізької області — ракету Х-59, а ракети С-300 стартували з території бєлгородської області рф.

Повітряні сили змогли знищити 14 БПЛА та ракету Х-59.

РЕКЛАМА

За даними військових, бойова робота по відбиттю повітряної атаки тривала на території Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської,

Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Від влучання дронів постраждало місто Павлоград у Дніпропетровській області. За повідомленням очільника ОВА Сергія Лисака, внаслідок атаки було знеструмлено частину населених пунктів Павлоградського і Синельниківського районів, також там виникли перебої з водою.

РЕКЛАМА

«Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці — 10 тис. абонентів без води», — повідомив Лисак.

Також він додав, що в ніч проти 12 лютого над Новомосковським районом силами та засобами ППО ЗСУ було знищено ворожу ракету, а 9 безпілотників було збито над Павлоградським районом.

РЕКЛАМА

Відзначимо, що росія щороку платить Ірану мільярди доларів за імпорт безпілотників Shahed, якими мало не щодня атакує Україну (з розрахунку близько 193 тисяч доларів США за один БПЛА). Такі цифри оприлюднив Інститут дослідження війни (ISW) з посиланням на хакерську групу під назвою Prana Network. Група стверджує, що зламала сервери ймовірної компанії Sahara Thunder Корпусу вартових ісламської революції Ірану і з'ясувала вартість іранських безпілотників, які купує росія.

356

Читайте нас у Facebook