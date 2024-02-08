росія щороку платить Ірану мільярди доларів за імпорт безпілотників Shahed, якими мало не щодня атакує Україну. Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW) з посиланням на хакерську групу під назвою Prana Network. Група стверджує, що зламала сервери ймовірної компанії Sahara Thunder Корпусу вартових ісламської революції Ірану і з'ясувала вартість іранських безпілотників, які купує росія.

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Згідно з цими даними, росія платить близько 193 тисяч доларів США за безпілотник Shahed-136. Купує їх партіями по 6 тисяч безпілотників. Це призводить до того, що витрати на цей тип безпілотників становлять близько 1,1 мільярда доларів США (близько одного мільярда євро).

Крім того, кремль купує 677 нових безпілотників типу Shahed-238, які, згідно зі звітом, коштують 1,4 мільйона доларів США за штуку. Тобто загальна сума витрат складе близько 947 мільйонів доларів.

Росія також планує закуповувати інший тип безпілотника Shahed-238, що коштує близько 900 тисяч доларів США (близько 836 тисяч євро). путін має намір придбати 2 310 таких безпілотників на рік на загальну суму трохи менш як 2,1 мільярда доларів США (близько 1,95 мільярда євро).

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Очікується, що вартість ударно-розвідувального безпілотника Shahed-107 становитиме 460 тисяч доларів США за штуку. росія також хоче придбати 2310 таких безпілотників. Це відповідає загальній сумі близько 1,5 мільярда доларів.

Російські збройні сили регулярно використовували безпілотники Shahed у війні проти України. Згідно з повідомленнями, росія також планує розвивати виробництво безпілотників у своїй країні, щоб зменшити витрати на їх придбання.

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Російський військовий блогер виправдовує високі витрати ризиком, на який йде Іран, продаючи дрони росії. ISW заявляє, що не може підтвердити автентичність документів, але деякі моменти узгоджуються з раніше поміченими заявами про Іран і виробництво іранських безпілотників в росії.

Раніше воєнний експерт Роман Світан припустив, що безпілотники Shahed для російської армії збирають також на території білорусі, а комплектуючі постачають з Китаю.

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А голова ГУР Кирило Буданов назвав країну, яка найбільше постачає зброї рф.

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