Масштабна атака дронів: ЗСУ за ніч збили 40 безпілотників

Ворог у ніч проти неділі, 11 лютого, здійснив чергову масовану атаку дронами-камікадзе — 45 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» були запущені з районів Балаклава та мис Чауда (Крим).

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«В результаті бойової роботи знищено 40 „шахедів“ противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей», — повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ.

Зокрема, 26 ударних БПЛА знищили у південних регіонах: 18 на Миколаївщині, 4 на Одещині і по 1 на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині.

В Миколаївській області зафіксовані «прильоти». За інфромацією керівника ОВА Віталія Кіма, в обласному центрі внаслідок влучань відбулося займання на відкритій території інфраструктурного обʼєкту, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Поранення дістала одна людина — стан середнього ступеня тяжкості. Наразі чоловіку надається вся необхідна медична допомога.

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У Дніпровському районі Дніпропетровської області через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили.

«Поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома», — повідомив керівник обласної ОВА Сергій Лисак.

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Загалом протягом доби, що минула, ворог завдав 3 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За даними Генштабу ЗСУ, під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень:

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, південно східніше Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС противника.

Фото Генштабу

Раніше в Atlantic Council зазначали, що ЗСУ перейшли до активної оборони, але у той же час Україна сподівається послабити російську військову машину і створити низку дилем для кремля, націлившись на економічно важливий енергетичний сектор путіна. Зокрема, йдеться про активне застосування ударних БПЛА по важливим об'єктам ворога.

Фото з мережі

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