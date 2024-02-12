Вбивство заступника мера Нікополя: про підозру повідомлено місцевому мешканцю

Мешканець Нікополя отримав підозру у справі про вбивство заступника мера міста, яке сталося 8 лютого.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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«За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Нікополь за фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Затриманий зловмисник

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За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць міста підозрюваний здійснив не менше 20 вогнепальних пострілів по автомобілю, за кермом якого перебував заступник міського голови Нікополя.

«Після цього він закинув вибуховий пристрій в автівку. Потерпілий загинув на місці. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили зброю та патрони», — додали у Офісі генпрокурора.

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Вилучене знаряддя вбивства

І набої до нього

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Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо також про нещодавнє жорстоке вбивство мешканця Житомира, що його розкрила місцева поліція. Там підозрюваний спершу накинувся на приятеля з бійкою, кухонним ножем заподіяв йому смертельні поранення, а щоб приховати сліди злочину, тіло розчленував і розкидав рештки по різних місцях житлового мікрорайону



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