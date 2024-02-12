Тепло розмиється дощами та туманами: чого чекати від погоди найближчими днями

Туман, який накриває Україну вже кілька днів, не дав прогрітися як слід повітрю. Тепла повітряна маса, хоч і завітала на нашу територію, але очікуваних +15 практично нема. Так характеризує погоду синоптикиня Наталка Діденко.

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За її прогнозом, у вівторок, 13 лютого, буде досить тепло: вдень +6…+11, на півдні +9…+14, в Криму до +15…+17 градусів.

«Це тепло розмиється дощами, які переважатимуть у вівторок у більшості областей України. Тумани вологість посилюватимуть, видимість на дорогах зменшуватимуть — не забувайте вмикати фари», — додає синоптикиня.

У Києві 13-го лютого вогко, мокро, туманно. Температура повітря вдень +8…+10 градусів.

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Надалі по тижню поступово холоднішатиме.

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«Прориву тепла не видно, але його й не повинно поки що бути — зима, лютий. Тому не забуваємо приймати вітамін Д, знаходити позитив у чорно-біло-сірих кольорах, удавати, що нам подобається така туманна типу романтична погода, купувати щодня мандарини — як не їсти, то хоч стіл прикрасити чимось яскравим, пообривати сухі листочки на калачиках, пройтися без приводу по вулиці, словом, гартувати пізньозимове терпіння», — радить Діденко.

До того ж не варто забувати, що вже сьогодні, 12 лютого, геомагнітна активність досягатиме «червоного» рівня (К-індекс 5). У вівторок, 13 лютого, магнітна буря посилиться до К-індексу 6 та зберігатиме свою потужність на такому ж рівні 14 лютого.

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А до теплої весняної погоди ще майже місяць.

За прогнозом симпатичного бабака Тимка III, яке мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, весняну погоду варто очікувати в Україні десь 14−15 березня.

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