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Здоров'я та медицина

Магнітна буря близько: коли чекати небезпеки

13:44 12 лютого 2024
Головний біль у метеочутливих людей

На метеочутливих українців чекає нове випробування у вигляді серії магнітних збурень. Так, вже сьогодні, 12 лютого, геомагнітна активність досягатиме «червоного» рівня (К-індекс 5).

Про це свідчать дані моніторингового сайту Метеоагент.

Графік геомагнітної активності на найближчі дні

Як бачимо, у вівторок, 13 лютого, магнітна буря посилиться до К-індексу 6 і зберігатиме свою потужність на такому ж рівні 14 лютого.

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У подальшому ж, згідно попередніх прогнозів, сильна магнітна буря очікується також у третій декаді останнього зимового місяця — 23 та 24 лютого.

А оскільки у такі дні метеозалежні люди і люди з хронічними захворюваннями, можуть почуватися зле, їм заздалегідь рекомендують:

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  • виключити з раціону алкоголь та енергетичні напої, віддаючи перевагу сокам та трав'яним чаям;
  • замінити так звану важку їжу овочами та зеленню;
  • більше гуляти на свіжому повітрі;
  • дотримуватися режиму повноцінного сну;
  • вживати не менше 2 літрів рідини на день (включаючи чай).

До речі, збільшення рідини в раціоні може також позбутися нежитю при застуді, грипі або алергії.

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