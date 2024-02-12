Терезам — вирішення проблем, Тельцям — зміни в житті, Левам — успіх у справах: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Вогняного Жеребця

Другий понеділок місяця, 12 лютого, стане успішним днем для багатьох знаків Зодіаку, прогнозує астрологиня Анжела Перл.

Сьогодні потрібно готуватися до активних дій, але з розумом розподіляти сили між роботою та розвагами. До того ж позитивне мислення стане чудовим підґрунтям для здійснення сприятливих програм, зазначає фахівчиня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Для Овнів настає сприятливий час для вирішення грандіозних завдань. Всі робочі ідеї будуть легко реалізовуватися, тому ними бажано ділитися з оточуючими. На особистому фронті можливі деякі труднощі, а романи в офісі можуть призвести до неприємних наслідків. В той же час проведені в сімейному колі моменти стануть корисним та приємним.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

День обіцяє бути напруженим, із можливими зобов'язаннями, що ускладнюють реалізацію планів. Для тих, хто вирішить кардинально змінити своє життя, цей час стане успішним. Зустрічі будуть сприятливими та довгостроковими, і обіцятимуть успіх у майбутньому. Увечері відкриваються можливості для вдалих покупок. В той же час сьогодні важливо бути обережними у спілкуванні з недоброзичливцями.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

День обіцяє Близнюкам успіх попри невеликі затримки. Доля сьогодні явно на вашому боці, відкриваючи нові можливості та спрямовуючи до блискучих результатів. Все вирішиться так, як забажаєте ви самі. В той же час сьогодні не рекомендується звертатися за допомогою до людей, які не визивають довіру та давати обіцянки, які складно виконати. Вільний час варто присвятити хобі, що підніме настрій та відверне від похмурих думок.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам краще уникати нових знайомств, особливо в соціальних мережах, щоб не стати жертвою шахраїв. Також вам доведеться адаптуватися до вимог на роботі та у новій компанії, підлаштовуючись під настрій оточуючих. Після трудового дня займіться творчістю, що допоможе розслабитися та позбавить стресу. Пам'ятайте, що в житті у кожної людини не завжди бувають «білі» смуги.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Для Левів настає період удачі, а день обіцяє масу можливостей. Якщо ви проявите терпіння та увагу до всіх деталей, то вам сьогодні буде гарантовано успіх у справах. В той же час на початку дня можлива незначна сварка, тому варто уникати конфліктів. Крім того, понеділок, 12 лютого, підходить для початку оздоровчих процедур, масажу, спа-процедур та занять фітнесом — скористайтесь цією можливістю

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Сьогодні вам буде легко вибрати правильний напрямок у вирішенні робочих проблем та досягненні поставлених цілей. Ваш талант буде оцінений і помічений керівництвом та колегами. В той же час вам доведеться зайнятись вирішенням проблем своїх рідних, вникаючи у їх фінансові питання. При цьому адаптація до нових обставин буде вдалою. Після робочого дня рекомендується розслабитися усілякими доступними способами.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні вам варто вирішити всі складні питання на роботі та в особистому житті, так як для цього настає сприятливий момент. Застосовуйте інтуїцію та творчий підхід при пошуках виходу із складних ситуацій, і кращі результати вам гарантовано. Також зірки підтримають вас, якщо ви вирішите зустрітися з друзями та приємними у спілкуванні людьми — затишний вечір після напруженого дня буде дуже доречним.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні не варто братися за нові справи — якщо щось не вдається вирішити швидко і легко, краще «відпустіть» його до кращих часів. Особливо важливо уникати нових боргів та обмежувати фінансові витрати. При можливості займіться фізичними вправами, спа-процедурами, походом в салон краси. Також результативним буде спілкування з добрими знайомими та друзями.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам не варто ділитися чутливою інформацією з оточуючими — це дозволить уникнути ударів у майбутньому. Довіряйте лише собі і дійте з урахуванням зміни обставин. Не давайте довготривалих зобов'язань і радійте найменшим успіхам — це дозволить підтримувати внутрішній баланс. В другій половині дня покращуються перспективи отримати несподіваний прибуток — не втратьте свій шанс.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для завершення розпочатих справ — скористайтесь цією можливістю. Можете сміливо давати поради та допомагати оточуючим — сьогодні вам це легко вдаватиметься. В понеділок, 12 лютого, доля буде спокушати вас, пропонуючи кілька варіантів для вибору шляхів подальшого розвитку, тому тримайте емоції під контролем, щоб зробити правильний вибір.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День обіцяє бути сприятливим для вас у багатьох обставинах, що дозволить легко вирішити завдання різних ступенів складності. Сьогодні можливі нові знайомства, які мають високі шанси перерости у серйозні стосунки. Крім того, 12 лютого підходить як для ділових зустрічей, так і для романтичних побачень, тому сміливо дійте в обох напрямках.

Риби

Сьогодні доля приготувала для вас несподівані сюрпризи, притому досить приємні. Тому в понеділок, 12 лютого, можете розслабитися та насолоджуватися всім, що відбувається у вашому житті. В той же час не варто братися за нові завдання без потреби — відкладіть буденні турботи до більш слушного моменту. Вечір принесе можливості для розслаблення та відпочинку, тому бажано провести його з близькими та приємними для вас людьми.

В такі дні, як сьогодні, молодим дівчаткам варто берегти свої ноги та вуха, а літнім чоловікам — бути уважним під час сніданку та заняттях спортом.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом 12 лютого — день Вогняного Жеребця.

Вогняний Кінь або Жеребчик характеризується енергією, сміливістю і рішучістю. Він виступає символом активності та наполегливості, спрямованих на досягнення цілей. Вогняний Кінь також може бути трохи непередбачуваним і пристрасним до ризику, тому бережіться важливих рішень.

«День принесе цікаві пропозиції у діловій сфері, які варто ретельно розглянути. Відкрийтеся новим можливостям і не бійтеся взяти на себе відповідальність за свої дії. Ваша кохана людина потребує вашої підтримки і розуміння. Будьте терплячими та уважними до цих потреб і почуттів, покажіть свою готовність бути поруч у складних моментах», — радять знавці Східної астрології.

Також слід зазначити, що люди, які народилися в день Коня або Жеребця — дуже милі і приємні у спілкуванні, і замість конфліктів віддають перевагу «цілувашкам-обнімашкам».

До того ж вони грайливі і граціозні, люблять спорт і танці, і залюбки цим займаються при будь-якій нагоді.

Під стать жеребчикам буде сьогодні і погода: в більшості областей країни 12 лютого пройде без істотних опадів, обіцяють фахівці Укргідрометцентру.

Вранці у північних, східних та більшості центральних областей очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7−12 м/с. Температура вдень 7−12° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 15°.

На Київщині — хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7−10 м/с. Температура 7−12°; у Києві 8−10°.

В такі дні можна тільки порадіти разом з KOLA та її подругами, що зараз не 2023 рік, коли росіяни гатили по енергетичній інфраструктурі, і багатьом українцям доводилось використовувати підручні засоби, щоб зігрітися.

Тепер же, завдяки приємній погоді, з'явилася можливість не тільки радіти теплу, а й поспівчувати відомій співачці, яка втопила свою сльозу гріха у келиху вина.

І достойно оцінити віртуозну гру музикантів, схожих на Раймонда Паулса та принца Гаррі, які змогли добратися до нас з концертом.

Також нагадаємо, що крім передбачень від зірок українці активно звертаються до карт Таро, і такий гороскоп визначив, кому на тижні з 12 по 18 лютого доведеться займатись важливими рішеннями, а кому — можна сміливо відправлятись на романтичне побачення.

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