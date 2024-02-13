Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що росіяни, які постійно атакують Україну з повітря, можуть організувати чергову масовану ракетну атаку до другої річниці широкомасштабного вторгнення в Україну. І не обов'язково 24 лютого.

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Як передає «УНІАН», про це вона розповіла під час телемарафону, зазначивши, что ворог постійно тримає Сили оборони України у напрузі.

«Виключати цього не можна. Аналітика також свідчить про те, що не обов'язково це буде прив'язано вже до конкретної дати. Ми спостерігали за час повномаштабного вторгнення, що розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою, і намагається створити ефект певної несподіванки», — відзначила вона та у якості приклада навела ворожі атаки, які відбувалися напередодні Великодня або після значущих дат, коли відбувалося певне «розхолодження суспільства».

За інформацією Наталії Гуменюк, наразі російські війська загалом мають до 60 ракет «Калібр»: «Ситуація в морі залишається досить стабільною. Ворог продовжує маневрування корабельним угрупуванням у Чорному морі у кількості від п'ятьох до сімох одиниць. Кількість їх змінюється, оскільки заведення і виведення ракетоносіїв також відбувається фактично протягом доби. Якщо вчора ми спостерігали на бойовому чергування три ракетоносії: два фрегати і малий ракетний корабель, то зараз ми бачимо, що залишився тільки малий ракетний корабель — і це 8 ракет типу „Калібр“, готових до застосування».

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Вона підкреслила, що в Україні дуже добре розуміють, де на окупованому півострові може бути передислокація загарбників: «Окупант розуміє, що ми обізнані про ці локації. Тому, у них постійно відбуваються маневри для того, щоб знайти нові майданчики для збереження боєприпасів, для переформатування якихось технічних засобів з обслуговування, для переоснащення техніки, для перевезення і перерозподілу особового складу та озброєння. Крім того, у них дуже болюче питання — це забезпечення захисту усього цього „мілітарі хабу“, оскільки їхня протиповітряна оборона дещо пошкоджена і система вже не така злагоджена».

Нагадаємо, що останнім часом загарбники загарбники стали частіше використовувати для атак по мирних містах України не лише ракети з Північної Кореї, а й власні розробки — ракети Х-69, «Циркон», «Гром-Е1».

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Ілюстративне фото Нацполіції

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