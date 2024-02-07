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Україна

У ніч проти 7 лютого росіяни запустили по Україні понад 60 ракет та дронів: у Повітряних силах розповіли, скільки з них вдалося збити

10:39 7 лютого 2024
Збитий шахед

Під час нічної та ранкової атаки на Україну 7 лютого росіяни загалом застосували 64 засоби повітряного нападу.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, вночі були запущені 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда — Крим).

Також ворог застосував:

  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски — Енгельс, Каспійське море);
  • 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
  • 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ);
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут — Крим, Воронезької обл. — рф.);
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків — Бєлгородська обл. -рф.).

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«В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети «Калібр»; 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.

Фото ЗСУ

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У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше у ДСНС розповіли, які регіони опинилися під ракетною атакою та про наслідки російських ударів.

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Ілюстративне фото зі сторінки командування ПС ЗСУ

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