Ворог робить свої ракети більш смертоносними: що відомо

Російські загарбники стали частіше використовувати для атак по мирних містах України не лише ракети з Північної Кореї, а й власні, більш смертоносні розробки — такі, як ракети Х-69, «Циркон», «Гром-Е1».

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише Defence Express.

Х-69. Інформація про застосування Х-69, як зазначає видання, з’явилась після ракетного удару рф по Україні 7 лютого.

Наразі відомо, що Х-69 — це модернізована Х-59. Ракета призначена для застосування тактичною авіацією. Вона вироблена із застосуванням технологій малої помітності, проте, від виявлення її силами української системи ППО це не врятувало. За даними російських джерел, дальність польоту Х-69 становить 290 км, вага її бойової частини 310 кг.

РЕКЛАМА

За інформацією Defence Express, ймовірно, що розробка цієї ракети є результатом намагання росіян скоротити відставання від Заходу в авіаційних засобах ураження, створення аналога Storm Shadow/SCALP та JASSM. Щобільше, ця ракета мала бути озброєнням, створеним спеціально для винищувача п'ятого покоління Су-57, проте, найбільш ймовірно, по Україні вона була застосована зі звичайного Су-34.

«Циркон». Цю гіперзвукову ракету 3М22 «Циркон» окупанти застосували під час масованого обстрілу України 7 лютого. Попередньо, ця система мала стати повноцінним гіперзвуковим комплексом з боєголовкою-глайдером, на відміну від Х-47 «Кинджал», який є аеробалістичною ракетою і більшістю українських і західних експертів не вважається за повноцінну гіперзвукову ракету.

РЕКЛАМА

«Крім того, багато експертів вважали, що „Циркон“ не існує взагалі, а його розробка та випробування вигадка російської пропаганди», — зазначає видання.

«Гром Е-1». Щодо цієї ракети, то її застосування наразі налічує лише поодинокі випадки.

РЕКЛАМА

«Проте за останній місяць це вже другий випадок її застосування — Херсонська область, Мирноград Донецької області», — йдеться в статті.

Маса бойової частини 315 кг, а дальність ураження при скиді з висоти 12 км становить 120 км. Концептуально «Гром-Е1» можна порівняти з французькими боєприпасами AASM Hammer і є більш дорогим і більш технологічним боєприпасом, ніж звичайні ФАБи.

Ракети з Північної Кореї КN 23. Продовжує ворог використовувати і ракети виробництва Північної Кореї. Зокрема, під час масованої атаки 7 лютого окупанти вдарили такими ракетами по Харкову.

Згідно з даними з відкритих джерел, KN-23 — твердопаливна тактична балістична ракета виробництва Північної Кореї. Зовні ракета KN-23 схожа на російську балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М».

Подібно ракеті «Іскандер-М», вона має квазібалістичну траєкторію, після досягнення висоти в близько 50 км рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями.

За оцінками, з бойовою частиною в 500 кг ефективна дальність може бути до 450 км. З легшою бойовою частиною ефективна дальність може сягати до 690 км.

Зазначимо, що це не вперше, коли окупанти запускають по Харкову північнокорейську ракету. Така зброя була використана і під час атаки по місту 2 січня 2024 року.

Крім того, під час обстрілу Селидового Донецької області 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23. Під час атаки на місто одна жінка загинула, ще семеро людей, у тому числі дитину, було поранено.

Нагадаємо, сьогодні вночі українська ППО знищила 14 БПЛА та ракету Х-59. БПЛА запускались з району Приморсько-Ахтарська (рф), ракета Х-59 — з тимчасово окупованої частини Запорізької області. А ракетами С-300 росіяни обстрілювали Харківщину з території бєлгородської області рф.

133

Читайте нас у Facebook