У Дніпрі після атаки безпілотників евакуюють лікарню та частково закривають школи, — мер Філатов

Після нічної атаки російських безпілотників у Дніпрі один із об'єктів ДТЕК припинив виробляти електроенергію — мешканці низки районів залишилися без світла та води. Також були знеструмлені й інфраструктурні об'єкти.

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Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, в одній із лікарень, звідки евакуюють пацієнтів, зливають систему опалення. Також закривається низка шкіл.

Міський голова уточнив, що йдеться про школи у районі Придніпровськ.

«За прогнозами, найближчим часом очікується похолодання, а утримати систему не вийде», — додав Філатов.

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Нагадаємо, що температура повітря почне знижуватися з 14 лютого, а 17 лютого очікується пік похолодання — місцями мороз сягне 17 градусів.

Фото з мережі

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