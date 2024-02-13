Вночі дрони атакували Дніпро з трьох сторін: у місті перебої з водою та електрикою

У ніч проти 13 лютого противник знов атакував Україну ударними БПЛА — 23 дрони типу «Shahed-136/131» були запущені з районів Приморсько-Ахтарськ (рф), мис Чауда (Крим).

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«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей», — повідомили в командуванні Повітряними Силами ЗСУ.

Один з основних напрямків удару ворога — Дніпропетровська область, де обласний центр був атакований чотирьма групами «шахедів» з трьох напрямкив — півдня, сходу та півночі. Також ПС ЗСУ повідомляли про ракету у бік Дніпра. Не обійшлося без влучань. Так, у «Дніпроводоканалі» попереджали про припинення водопостачання через проблеми з електроенергією.

В ДТЕК повідомили, що внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій, де було серйозно пошкоджено обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Станція припинила виробництво електроенергії, після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

Керівник обласної ОВА Сергій Лисак зазначив, що ворог атакує регіон другу ніч поспіль.

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«Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили», — повідомив він та додав, що енергетики вже повернули світло мешканцям Павлоградського району після вчорашніх атак, а зараз же працюють в обласному центрі, де заживили майже всі домівки.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення:

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника західніше Новопокровки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що загарбники розширюють «асортимент» засобів ураження, які запускаються по Україні. Це не тільки північнокорейські ракети, але й російська розробка «Циркон» — такою вдарили по Києву 7 лютого.

Ілюстративне фото зі сторінки командування ПС ЗСУ

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