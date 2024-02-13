Після весняного тепла в Україну йде похолодання: коли та де вдарить 14-градусний мороз

Тепла, майже весняна погода, яка встановилася в Україні на початку поточного тижня, невдовзі зміниться похолоданням, а наприкінці семиденки — доволі сильними морозами.

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Синоптикині Наталія Птуха попередила, що повітряні потоки, які містять південну складову, зміняться на північно-західні і далі будуть переходити навіть у північно-східні, а швидкість вітру становитиме 7−12 м/с. Це стане причиною суттєвого похолодання, пише NV.

За її прогнозами, найінтенсивніший мороз очікується на північному сході вночі 17 лютого: −8…−14 градусів.

13 лютого ще буде доволі тепло, дощитиме практично по всій Україні крім півдня і південного сходу. Температура вдень +8…+13 градусів, у західних та північних областях прохолодніше — вдень +5…+10 градусів, а у Карпатах, на високогір'ї Карпат температура впродовж доби підніметься не вище +5 градусів.

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У середу 14 лютого, в продовж доби +1…+7 градусів, лише у в південній та східній частині дещо тепліше: в денні години може бути +8…+13.

14−15 лютого, окрім заходу та сходу, можливий невеликий дощ, у центральних та північних областях навіть з мокрим снігом.

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Починаючи з 15 лютого в Україні очікується зниження температури в середньому на 4−7 градусів у порівнянні з попередніми градаціями.

16 лютого нічна температура у східних та північних областях −5…−11 градусів, 17 лютого на півночі та північному сході до -14 градусів. Вдень −2…−8 градусів.

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«На решті території у цей час температура також знизиться, але не настільки: вночі 0…-6 морозу, 17 лютого до похолодання ще і центральні області приєднаються — тут −3…−9 може бути вночі, а в денні години від -4 до +2», — зазначила вона та додала, що сильні морози не зачеплять більшість західних областей та крайній південь країни — вдень наприкінці тижня очікується +1…+7.

У п’ятницю, 16 лютого, у північних та центральних областях йтиме невеликий сніг, у південній частині — мокрий сніг з дощем, а решта території без істотних опадів. Загалом на цьому тижні, особливо у другій його частині, опадів буде небагато.

За прогнозами Укргідрометцентру, після вихідних очікується послаблення морозів, і знову температура може підвищитись до «плюсових» значень, або принаймні до нуля.

«Якщо говорити про Київщину, то 13 лютого вночі помірний, а вдень невеликий дощ, вночі та вранці туман. Температура вночі +5…+7, а вдень +7…+9. 14 лютого невеликий дощ, вдень та вночі +3…+5. А 15 лютого в регіоні очікується невеликий дощ з мокрим снігом, або навіть мокрий сніг, адже з 15-го числа — зниження температури, впродовж доби близько нуля градусів, вітер 7−12 м/с», — прогнозує синоптикині та додає :«І якщо 16 лютого в регіоні ще сніжитиме, то 17 вже без істотних опадів. Температура вночі 16 лютого становитиме −3…−5, 17 лютого −5…−7, а вдень 1−3 градуси морозу».

Раніше завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що температура усіх трьох зимових місяців перевищуватиме кліматичну норму останніх 30 років на 2−3 градуси.

Фото Pixabay

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