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Віра Брежнєва розповіла, як відновитися після болісного розлучення

14:42 13 лютого 2024
Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва, яка розлучилася з композитором та продюсером Костянтином Меладзе, поділилася порадами, як пережити болісний розрив. Відповідаючи на запитання фоловерів, вона зазначила, що потрібно шукати опору в собі, зосередитися на своєму внутрішньому світові та знайти улюблене заняття.

«Фокус на собі, своєму житті. Полюбити себе. Стати для себе найкращим партнером, цікавим, щасливим. Рухатись вперед, жити. Здійснювати свої відкладені мрії та бажання», — відповіла Віра.

Нагадаємо, Віра Брежнєва підтвердила чутки про розлучення з Костянтином Меладзе. Після повномасштабного вторгнення вона обрала підтримку України та створила хаб допомоги в Польщі. Співачка намагається повернутися в український медіапростір, взяла участь в новорічному концерті. Проте її вирізали з трансляції. Наразі співачка мешкає за кордоном, проте досить часто приїздить на Батьківщину.

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Фото: instagram.com/ververa

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