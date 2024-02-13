Віра Брежнєва розповіла, як відновитися після болісного розлучення

Співачка Віра Брежнєва, яка розлучилася з композитором та продюсером Костянтином Меладзе, поділилася порадами, як пережити болісний розрив. Відповідаючи на запитання фоловерів, вона зазначила, що потрібно шукати опору в собі, зосередитися на своєму внутрішньому світові та знайти улюблене заняття.

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«Фокус на собі, своєму житті. Полюбити себе. Стати для себе найкращим партнером, цікавим, щасливим. Рухатись вперед, жити. Здійснювати свої відкладені мрії та бажання», — відповіла Віра.

Нагадаємо, Віра Брежнєва підтвердила чутки про розлучення з Костянтином Меладзе. Після повномасштабного вторгнення вона обрала підтримку України та створила хаб допомоги в Польщі. Співачка намагається повернутися в український медіапростір, взяла участь в новорічному концерті. Проте її вирізали з трансляції. Наразі співачка мешкає за кордоном, проте досить часто приїздить на Батьківщину.

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Фото: instagram.com/ververa

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