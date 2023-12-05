Віра Брежнєва втратила свій бізнес в росії

Співачка Віра Брежнєва, яка до повномасштабного вторгнення тривалий час працювала в росії, втратила там свій останній бізнес. Його в артистки просто відібрали. Разом з дизайнеркою Ханною Хмельовою Віра відкрила свого часу магазин жіночого одягу Myseasons у Санкт-Петербурзі. Як повідомляють ЗМІ Віра відповідала за популяризацію бренду, рекламувала його. Після 24 лютого Брежнєва виїхала з рф та обірвала усі звязки. Тим часом її компаньйонка вийшла зі спільного ТОВ і стала єдиною власницею бізнесу. А ТОВ Брежнєвої закрили за борги, бо вона не сплачувала податки.

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Зазначимо, Віра Брежнєва засудила повномасштабну війну в Україні та взялася за волонтерські проєкти. Артистка в публічному просторі перейшла на українську мову та випустила альбом з українськими піснями, чого не робила раніше.

Тим часом чоловік співачки Костянтин Меладзе зберігає мовчання. Нещодавно Віра підтвердила, що розлучилася з ним.

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В Україні співачка будує новий бізнес — вона створила платформу для жінок, також має власний бренд косметики.

Фото: instagram.com/ververa

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