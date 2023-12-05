36.84 / 37.39 39.93 / 40.71
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Віра Брежнєва втратила свій бізнес в росії

17:11 5 грудня 2023
Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва, яка до повномасштабного вторгнення тривалий час працювала в росії, втратила там свій останній бізнес. Його в артистки просто відібрали. Разом з дизайнеркою Ханною Хмельовою Віра відкрила свого часу магазин жіночого одягу Myseasons у Санкт-Петербурзі. Як повідомляють ЗМІ Віра відповідала за популяризацію бренду, рекламувала його. Після 24 лютого Брежнєва виїхала з рф та обірвала усі звязки. Тим часом її компаньйонка вийшла зі спільного ТОВ і стала єдиною власницею бізнесу. А ТОВ Брежнєвої закрили за борги, бо вона не сплачувала податки.

Зазначимо, Віра Брежнєва засудила повномасштабну війну в Україні та взялася за волонтерські проєкти. Артистка в публічному просторі перейшла на українську мову та випустила альбом з українськими піснями, чого не робила раніше.

Тим часом чоловік співачки Костянтин Меладзе зберігає мовчання. Нещодавно Віра підтвердила, що розлучилася з ним.

РЕКЛАМА

В Україні співачка будує новий бізнес — вона створила платформу для жінок, також має власний бренд косметики.

Фото: instagram.com/ververa

РЕКЛАМА

174

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Багатство знайде вас саме

Сфера вашого успіху: як розбагатіти різним знакам Зодіаку

хліб

Ароматний домашній хліб: приготуйте та смакуйте

салат

Салат «Жіноча радість» від Людмили Борщ: порадує кожну красуню у святкову ніч

журналіст та письменник Василь Зима

Такої України путін не боїться: журналіст про те, як ми програємо війну і шанс бути нацією

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту