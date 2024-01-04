«Не готові втрачати рейтинги»: виступ Віри Брежнєвої, що повернулася в Україну, вирізали зі святкового етеру «1+1»

Канал «1+1 Україна» вирізав зі свого етеру виступ співачки Віри Брежнєвої, яка нещодавно заінтригувала зізнанням, в новорічному концерті «Музична платформа». Цей концерт транслювався на каналі новорічної ночі, 31 грудня та 1 січня.

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Зазначимо, що у зйомках у «Жовтневому палаці» співачка взяла участь. Артистка співала свою українськомовну пісню «Дякую». Втім, до етеру цей виступ не пустили, пише ТСН.

«Заради їхнього повернення телебачення не готове втрачати рейтинги: в телеверсії „Музичної платформи“, яку новорічної ночі та 1 січня транслював „1+1 Україна“, вирізали виступ VERA aka Вєри Брєжнєвої. Наразі це не дивно — телеканалам вистачає скандалів з їхніми „стандартними проєктами“, щоб вигрібати ще й за музичних „гостей“», — висловило думку видання «Музвар».

Попри те, що виступ Брежнєвої вирізали з ефіру «1+1 Україна», його залишили в YouTube-версії концерту.

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Як писали «ФАКТИ», Віра Брежнєва нещодавно вперше зробила відверте зізнання про розлучення. Також стало відомо, що співачка втратила свій бізнес в росії.

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