Зібрана нещодавно: що експерти розповіли про ракету «Циркон», якою росіяни атакували Київ

Експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) проводиться дослідження російських ракет, якими ворог 7 лютого 2024 року атакував Україну. За попередньою інформацією, встановлено факт використання ракети 3М22 «Циркон». Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета поцілила у зону, де немає військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди. Про це заявив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

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«Загалом у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інше — вузли лише для конкретних зразків. У цьому випадку бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 „Циркон“. Специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів. Ракета 3М22 „Циркон“ складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет — 3М22. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю „Циркону“. Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів — кін. 2023−2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно».

Скрин відео КНДІСЕ

Мікроелектроніка, додає експерт, практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження. Тому наразі здійснюються заходи для визначання складу металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів.

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«Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, однак уже можемо сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам. У ході подальшого експертного дослідження вся можлива інформація буде деталізована».

Нагадаємо, що ракета влучила в житловий сектор на околиці Києва, де нема військових об’єктів. Тому це дає підстави фахівцям вважати, що новітня гіперзвукова зброя російських окупантів є неточною.

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Раніше повідомлялося, що росіяни можуть «відзначити» річницю вторгнення в Україну масованим ракетним ударом.

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