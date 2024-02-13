Пари, де жінка заробляє гроші, а чоловік займається будинком та господарством, вже не дивують. Астрологи, що раніше назвали найбільш оптимістичні знаки зодіаку, вважають, що чоловіки деяких знаків зодіаку мають схильність жити за рахунок супутниці, інформує Ukr.Media.

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Риби

Чоловіки-Риби одні з найніжніших партнерів. Вони готові носити свою обраницю на руках, буквально здувати з неї порошинки. Але заробляти великі гроші у Риб не завжди виходить. Планета-управитель Риб, Нептун, наповнює людей чутливістю і дарує езотеричні здібності. Чоловіки цього знаку Зодіаку зовсім не проти, якщо їхня обраниця заробляє більше за них. Для них ця ситуація навіть краща — можна кинути зненавиджену роботу і присвятити свою увагу обраниці та духовному зростанню.

Рак

Чоловіки, народжені під сузір'ям Рака, можуть відчувати дискомфорт, коли від них очікують на відповідність традиційним чоловічим ідеалам. Місяць, символ жіночого початку в астрології, опікується Раками. Емоційність та чутливість Рака може завадити йому у досягненні кар'єрних висот. Чоловіки цього знаку Зодіаку зовсім не проти жити за рахунок своєї супутниці. Вони не бачать нічого поганого в тому, щоб кожен займався тим, що йому краще виходить. І якщо його обраниця — кар'єристка, то чоловік-Рак із радістю перекладе обов'язок заробляти гроші на неї.

Терези

Терезами опікується інша «жіноча» планета — Венера. На відміну від земних Тельців, які також управляються Венерою, повітряні Терези зазнають труднощів із «заземленням» і більш практичним підходом до життя. Однак чоловіки-Терези рідко опиняються в злиднях. Венера сприяє гарному фінансовому становищу, у тому числі через вдале партнерство.

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Близнята

Монотонність зовсім не підходить Близнятам. Чоловіки-Близнята можуть почуватися під замком, коли змушені щодня дотримуватися стандартної рутини з графіком роботи з 9:00 до 17:00. Обранка, на якій триматиметься сімейний бюджет, — мрія для Близнят. Так вони зможуть спробувати свої сили у сфері, яка їх справді цікавить, без страху опинитись у невигідному фінансовому становищі.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найчесніші знаки зодіаку та виокремили чотирьох непоправних брехунів серед знаків зодіаку. Також вони розповіли, як худнути за гороскопом.

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