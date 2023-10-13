Шукачі правди: астрологи назвали два найчесніші знаки зодіаку, які ніколи не брешуть
Астрологи, які вивчають поведінку різних знаків зодіаку, прийшли до висновку, що у кожного знака є якась особливість, що відрізняє його від інших. Хтось з них любить прикрашати події, говорити неправду, комусь частіше щастить у справах та особистому житті.
Нещодавно астрологи помітили, що два знаки зодіакальної родини майже неможливо спіймати на брехні, пише сайт з гороскопами.
Як виявилось, найчеснішими визнані Овен та Стрілець.
Овен. Представники цього знаку зодіаку — чесні люди. Деякі з нас брешуть, щоб догодити чи заспокоїти: «Ти хочеш коротку зачіску? Це приголомшливо!».
А ось Овни так не роблять, тому що воліють виділятися з натовпу. Ці люди безпосередні від народження. А коли тобою рухають інстинкти, у тебе не лишається часу для прихованих мотивів. Овни знають, що чесність — це величезна сила, яка не знає страху. Якщо вам знадобиться нова доза реальності, якою б суворою вона не була, кличте цих хлопців та дівчат.
Стрілець. Цей знак — шукач правди. Стрільцями опікується Юпітер, планета оптимізму та зростання. Тому їхнє життя — одна велика подорож назустріч істині (фізична, психологічна та духовна одночасно). Їм хочеться побачити все й одразу: пишні шотландські пагорби та багато прикрашені бірманські храми. Щоб досягти своєї мети, ці вільні мислителі досліджують різні об'єкти, місця і системи переконань. І вони готові ділитися своєю мудрістю зі світом. Стрілець краще розповість свою правдиву історію. Повірте, це досить цікаво.
Раніше ми писали про те, які знаки зодіаку вважаються найбільшими заздрісниками.243