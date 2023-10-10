Брешуть як дихають: астрологи виокремили чотирьох непоправних брехунів серед знаків зодіаку

Астрологи, які раніше назвали три найзаздрішніші знаки зодіаку, розповіли, представники яких знаків зодіаку найчастіше брешуть, інформує Ukr.Media.

Риби

Мрійники за вдачею, люди знака зодіаку Риби є лідерами серед тих, хто бреше як дихає. Однією з причин, чому так вийшло, є безмежна фантазія цих представників зодіакального кола. Дуже часто особистості знака Зодіаку Риби і самі починають вірити у свій обман, точніше, не усвідомлювати його, вважаючи просто смачною приправою до розповіді.

Лев

Брехати вміють і представники знаку Зодіаку Лев — царі звірів та любителі чужої уваги. Представникам вогненної стихії дуже подобається перебувати в центрі всього і збирати навколо себе публіку, бо так Лев зможе похвалитися талантами, здобутками чи неймовірно цікавими історіями з життя. Як шкода, що більшість із того, що ви почуєте від людини, яка за гороскопом Лев, — чистої води вигадка та небилиця.

Водолій

І ще одними віртуозами обману, якщо вірити спостереженням астрологів, стають особи, які за гороскопом Водолії. Майстерно правильно та красиво підносити обман представникам цього знаку Зодіаку допомагає творча жилка. Саме тому розпізнати брехню дуже важко. Але є одна хитрість: якщо чуєте, як Водолій клянеться, що розповідає вам зараз правду, знайте — все навпаки.

Козеріг

На відміну від інших представників зодіакального кола, які вдаються до обману, щоб повеселитися чи виставити себе з кращого боку, люди, які за гороскопом Козероги, брешуть не просто так. Носії цього знаку Зодіаку — майстерні маніпулятори та ляльководи, а їхній інструмент — брехня. Може, Козероги і не так часто застосовують його, але завжди дуже точно. Що в черговий раз допомагає домогтися свого і використовувати жертву, яка нічого не підозрює.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи називали чотири знаки, яких у жовтні 2023 року чекають дуже круті зміни у житті.

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