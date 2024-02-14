Бійці ЗСУ ліквідували понад тисячу загарбників та знищили 66 артистем і 39 бронемашин росіян

Розпочалася сімсот двадцять перша доба широкомасштабної збройної агресії росії проти України. Ворог минулої доби завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На фронті відбулося 71 бойове зіткнення, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.

Силами оборони також відбито 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

Українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався покращити тактичне положення.

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Сили оборони відбили 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Як працює на фронті українська артилерія, показали бійці 95-ї бригади.

Втрати ворога

За даними Генштабу, росія за два роки війни втратила майже 400 тисяч особового складу та сотні одиниць бойової техніки. Разом з тим, військові експерти вважають, що «заліза» росії вистачить ще на довго. Зокрема, танків вистачить ще на три роки війни, адже майже 4000 танків перебувають на зберіганні.

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