росії вистачить танків ще на три роки війни, — експерти

За час повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила понад 3000 танків, що еквівалентно всьому її довоєнному потенціалу. Країна-агресорка має достатні резерви менш якісних бронемашин на складах для поповнення втрат протягом наступних років, заявив у вівторок один із провідних світових дослідницьких центрів.

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Як повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень, що базується в Лондоні, Україна також зазнала великих втрат з моменту повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, але постачання західної військової техніки дозволило їй зберегти запаси, одночасно підвищивши якість.

«Москва зуміла розміняти якість на кількість, знімаючи зі зберігання тисячі старих танків зі швидкістю, що часом досягала 90 машин на місяць», — йдеться в щорічній доповіді «Військовий баланс», яка є ключовим довідковим посібником для оборонних аналітиків по всьому світу.

Накопичені росією запаси означають, що Москва «потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і заповнювати спад танків зі старих запасів, нехай і на нижчому технічному рівні, незалежно від її здатності виробляти нову техніку», йдеться в доповіді, цитати з якої наводить агентство Reuters.

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За даними аналітиків, в росії налічується 1750 основних бойових танків, від Т-55, вік яких обчислюється десятиліттями, до більш сучасних Т-80 і Т-90. Ще 4000 танків перебувають на зберіганні.

«Ситуація підкреслює зростаюче відчуття тупикової ситуації у бойових діях, яка може зберігатися протягом 2024 року», — йдеться у доповіді.

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Як писали «ФАКТИ», ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони противника. Минулої доби було знищено вісім ворожих танків.

Фото: BBC

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